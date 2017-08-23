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Новости
23.08.2017 10:20

В ДТП пострадал 9-летний ребенок
Водители двухколесного транспорта накануне трижды становились участниками ДТП. Первая авария произошла в Муроме.  БМВ-Х3 сбил пожилого велосипедиста, который выехал на нерегулируемый пешеходный переход перед близко идущим транспортным средством. Пенсионер был госпитализирован.
В городе Струнино в ДТП пострадал велосипедист и его 9-летний пассажир. Их сбила иномарка, которая выезжала со второстепенной дороги на главную. 
А в Гусь-Хрустальном водитель мопеда не справился с управлением и упал на проезжую часть. Мотоциклист и его пассажир были доставлены в больницу. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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