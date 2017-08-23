Полностью ликвидировать вторую смену планируется к 2025 году

До 2025 года проблема второй смены в школах Владимирской области должна полностью уйти. Об этом рассказала директор департамента образования Ольга Беляева. К этому времени планируется построить 25 новых школ. Первой в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» будет открыта Великодворская школа-сад на 300 школьных и 95 дошкольных мест. Здесь будут и кабинеты по обработке тканей, дерева, металла, и кулинарный класс, и зрелищно-информационный блок, и кабинеты гуманитарных, естественных и точных наук. А еще - медицинский и спортивный блоки и игровая зона.

Также уже начато строительство школ в Кольчугино на 500 мест и в Собинке на 1000 мест. Затем начнется возведение школы на 1000 мест в Камешково.

Помимо строительства новых школ, дополнительные места для учеников создаются в уже существующих - за счет капремонтов и реконструкций зданий.

К слову, в две смены в этом учебном году будут работать 75 школ региона. «Во вторую» будут учиться почти 14 тыс. ребят - 9 процентов от общего числа школьников.





Автор: Владимирская служба новостей