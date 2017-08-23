Первый раз за парты сядут 16,5 тысяч первоклашек

Первого сентября звонок прозвенит в 342 школах 33 региона для более чем 136 тысяч детей. Первоклассниками станут 16,5 тысяч малышей. Все учебные заведения прошли проверку и готовы к новому учебному году. Об этом сообщила директор департамента образования Ольга Беляева. Большое внимание комиссия уделяла вопросам обеспечения безопасности образовательных организаций. Сегодня во всех учреждениях обеспечена охрана, установлена автоматическая пожарная сигнализация. Более 80 процентов имеют видеонаблюдение.

Что касается сельской местности, то здесь тщательно проверяли состояние школьных автобусов. В целом по региону 211 автобусов перевозят более 7 тысяч детей. В прошлом году были выделены деньги на покупку 17 автобусов, еще 6 машин поступили в область за счёт средств федерального бюджета, в 2017 году предусмотрено приобретение 8 автобусов.

Автор: Владимирская служба новостей