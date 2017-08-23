6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
23.08.2017 09:35

В День города владимирцев ждет ряд открытий
В День города, 26 августа, владимирцев ждет ряд открытий. В частности, в обновленном виде предстанет сквер за Городским Дворцом культуры на ул. Горького. Там появились новые спортивная и детская площадки, удобные скамейки и пешеходные дорожки, красивые газоны, цветники и новое освещение.
В этот же день откроется музей в здании Старой аптеки на Георгиевской, где всё стилизовано «под старину». 
Из других новинок - открытие конференц-зала в Патриаршем саду, где специалисты расскажут об интересных находках в ходе археологических раскопок. А родителей с детьми впечатлит новая детская площадка в парке Липки. Она оформлена в тематике городов «Золотого кольца России», абсолютно экологична и безопасна. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт