В День города владимирцев ждет ряд открытий

В День города, 26 августа, владимирцев ждет ряд открытий. В частности, в обновленном виде предстанет сквер за Городским Дворцом культуры на ул. Горького. Там появились новые спортивная и детская площадки, удобные скамейки и пешеходные дорожки, красивые газоны, цветники и новое освещение.

В этот же день откроется музей в здании Старой аптеки на Георгиевской, где всё стилизовано «под старину».

Из других новинок - открытие конференц-зала в Патриаршем саду, где специалисты расскажут об интересных находках в ходе археологических раскопок. А родителей с детьми впечатлит новая детская площадка в парке Липки. Она оформлена в тематике городов «Золотого кольца России», абсолютно экологична и безопасна.

Автор: Владимирская служба новостей