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Новости
23.08.2017 09:26

За 10 дней в регионе было остановлено 18 пьяных скутеристов
В 33 регионе подвели итоги операции «Скутер», которая проходила  с 31 июля по 9 августа. За это время  было пресечено 465 нарушений ПДД водителями мопедов и скутеров. В 40 случаях за рулем были несовершеннолетние. Кроме того, было остановлено 18 пьяных скутеристов, пятеро водителей отказались проходить тест на алкоголь, а 105 человек не имели прав. В органы внутренних дел доставлено 23 скутера, водители которых не имели при себе документов на право пользования или владения данными транспортными средствами.
Напомним, для управления мопедами и скутерами требуется наличие водительского удостоверения категории «М», либо водительского удостоверения с любой другой открытой категорией.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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