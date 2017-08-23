За 10 дней в регионе было остановлено 18 пьяных скутеристов

В 33 регионе подвели итоги операции «Скутер», которая проходила с 31 июля по 9 августа. За это время было пресечено 465 нарушений ПДД водителями мопедов и скутеров. В 40 случаях за рулем были несовершеннолетние. Кроме того, было остановлено 18 пьяных скутеристов, пятеро водителей отказались проходить тест на алкоголь, а 105 человек не имели прав. В органы внутренних дел доставлено 23 скутера, водители которых не имели при себе документов на право пользования или владения данными транспортными средствами.

Напомним, для управления мопедами и скутерами требуется наличие водительского удостоверения категории «М», либо водительского удостоверения с любой другой открытой категорией.





Автор: Владимирская служба новостей