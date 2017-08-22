Успех владимирцев на Чемпионате мира по спортивному ориентированию

Ольга Шипилова-Виноградова стала чемпионкой мира по спортивному ориентированию, Антон Фолифоров — серебряный призёр Чемпионата. Соревнования стартовали в воскресенье в литовском Вильнюсе. Они продлятся до 27 августа.

Накануне спортсмены соревновались в дисциплине "Велокросс-миддл". У женщин длина дистанции составляла 16,3 километра с 25 контрольными пунктами. В середине дистанции Ольгу Шипилову-Виноградову и её конкуренток из Чехии и Великобритании разделяло всего 30 секунд. Но на финише преимущество нашей Ольги перед вторым местом составило полторы минуты!

У мужчин длина дистанции в дисциплине "Велокросс-миддл" составляла 19,7 километра с 29 контрольными пунктами. С самого начала старта лидерство захватил спортсмен из Чехии. На финише с Антоном Фолифоровым, который шёл вторым, их разделили 54 секунды, обеспечив нашему земляку «серебро».

Сегодня в программе Чемпионате Мира по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах общий старт велокросс-лонг , 23 августа состоится велокросс-эстафета, 25 августа - велокросс-лонг, 26 августа - велокросс-спринт.

Автор: Владимирская служба новостей