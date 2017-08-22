В Камешково будет заново построен обелиск воинам-фронтовикам

В Камешково будет заново построен обелиск воинам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны.

Мемориал был установлен в сквере на улице Ленина в канун 21-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией, 8 мая 1966 года. Более пяти десятилетий обелиск был святым местом для камешковцев. Однако со временем бетон стелы стал постепенно выкрашиваться. Согласно заключению специалистов, ремонту эта конструкция не подлежит. На её месте появится новая. Внешний вид обелиска останется примерно таким же: стела, увенчанная красной звездой. Его будет украшать изображение самой массовой советской награды военного периода – ордена Отечественной войны.

Начнёт преображаться и сам сквер на улице Ленина. Площадку вокруг обелиска замостят брусчаткой. Рядом с мемориалом появится Аллея Славы, где на гранитных звёздах поместят портреты десяти камешковцев – Героев Советского Союза и трёх – полных кавалеров ордена Славы.

В общей сложности на реализацию проекта предусмотрено порядка 4 млн. рублей, из которых 2,88 млн. рублей выделено из федерального бюджета, 508 тысяч – из областного и 598 тысяч – из городского бюджетов.

Работы начнутся в ближайшее время, они должны быть завершены к 1 ноября.

Автор: Владимирская служба новостей