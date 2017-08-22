Во Владимирской области ожидается резкое ухудшение погоды

Во Владимирской области ожидается резкое ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков на регион могут надвигаются дождь, гроза и град. Порывы ветра могут достигать 20 м/с. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются с 18 часов сегодняшнего дня и до 18 часов завтрашнего дня.

Есть вероятность, что такая же погода будет и 24 числа.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.

При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101» (с мобильного).

Автор: Владимирская служба новостей