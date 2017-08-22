«Торпедо» проведет игру в рамках 1/32 финала Кубка России

Завтра владимирское «Торпедо» на домашнем поле проведет игру в рамках 1/32 финала Кубка России. Соперником черно-белых станет нижегородский «Олимпиец». Начало встречи - в 18.30.

Кстати, болельщикам до 25 лет вход на игру будет бесплатный. Молодежь будет ждать у стадиона, слева от лестницы, в 18:00 человек с флагом. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Для всех остальных стоимость билета - 150 рублей.

Автор: Владимирская служба новостей