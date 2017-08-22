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Новости
22.08.2017 12:47

«Торпедо» проведет игру в рамках 1/32 финала Кубка России
Завтра владимирское «Торпедо» на домашнем поле проведет игру в рамках 1/32 финала Кубка России. Соперником черно-белых станет нижегородский «Олимпиец». Начало встречи - в 18.30. 
Кстати, болельщикам до 25 лет вход на игру будет бесплатный. Молодежь будет ждать у стадиона,  слева от лестницы, в 18:00 человек с флагом. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность.
Для всех остальных стоимость билета - 150 рублей. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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