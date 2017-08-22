Во Владимире вновь пройдет Агрокультурная выставка-ярмарка
На этой неделе в городе Владимир пройдет V региональная Агрокультурная выставка-ярмарка. Она продемонстрирует инвестиционный, торгово-экономический и культурно-туристический потенциал Владимирской области. Свою продукцию представят ведущие предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности, крестьянско-фермерские хозяйства и личные подворья из более чем 40 муниципальных образований региона.
Выставка развернется на территории исторического центра города и разместится на трех площадках: на бульваре Пушкина, в сквере «Липки и на Соборной площади.
Организаторы отмечают, что на ярмарке пройдут многочисленные дегустации пищевой продукции, посетители смогут поучаствовать в различных мастер-классах, которые проведут для них настоящие профессионалы своего дела. Праздник украсят выступления лучших творческих коллективов из городов и районов Владимирской области, будут организованы различные спортивные соревнования и культурно-развлекательные мероприятия. Сориентироваться в праздничных гуляниях гостям помогут специально подготовленные волонтёры. По расчётам организаторов, за два дня ярмарку смогут посетить до 40 тысяч человек.
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