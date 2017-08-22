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22.08.2017 12:34
В Камешково будут благоустроены две придомовые территории
В Камешково в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены две придомовые территории на улицах Совхозной и Смурова. Там планируется отремонтировать проезжие части дворовых территорий, обустроить тротуары и автомобильные стоянки, установить лавочки и урны около подъездов.
Во дворе на Смурова также сделают уличное освещение с установкой новых фонарных столбов и энергосберегающих светильников, а также четыре зоны отдыха с асфальтированными площадками и скамейками.
Срок выполнения работ - до 1 ноября.
Напомним, всего в этом году во Владимирской области в проекте принимают участие 13 муниципальных образований: это города Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров, Вязники, Гороховец, Курлово, Камешково, Кольчугино, Меленки, Суздаль, Муром, Радужный и посёлок Ставрово.
Автор: Владимирская служба новостей