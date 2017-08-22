За лето мошенники "заработали" более 5 миллионов рублей

Пенсионеры продолжают попадаться на удочку мошенников. За три последних месяца жертвами аферистов стали пожилые люди в городах Владимир, Ковров, Покров, Муром и Селивановского района. В общей сложности они отдали преступникам более 5 миллионов рублей.

По-прежнему остаются актуальными визиты мошенников под видом работников коммунальных и социальных служб. В одном таком случае пенсионерка лишилась более 220 тысяч рублей.

Кроме того, пожилым поступают звонки якобы от сотрудников полиции с предложением выкупа или взятки за освобождение знакомого или родственника, совершившего ДТП или преступление. За три месяца таким способом за три месяца преступникам удалось «заработать» более 400 тысяч рублей.

Также наиболее распространенный способ мошенничества - «снятие порчи». За избавление от «власти злых сил» жители области отдавали этим летом от 40 до 200 тысяч рублей.

Автор: Владимирская служба новостей