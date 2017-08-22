В Областном перинатальном центре повысился уровень комфорта совместного пребывания матери и ребенка

В Областном перинатальном центре повысился уровень комфорта совместного пребывания матери и ребенка. На минувшей неделе там закончился ремонт послеродовых палат и палат отделения II этапа выхаживания недоношенных детей.

Всего было отремонтировано 17 палат. Теперь пациентки располагаются в уютных и светлых двухместных помещениях совместного пребывания. Стены покрашены цветами теплых оттенков. В каждой палате – индивидуальный санузел, раковина, пеленальный стол, жалюзи, удобные кровати и система вентиляции.

Автор: Владимирская служба новостей