В ДТП пострадали трое детей

Сразу несколько детей пострадали накануне в ДТП. Так, в городе Владимир произошло столкновение сразу шести автомобилей: грузовая «Татра», «Ниссан», «Лифан», «ВАЗ 2110», «Хендай» и «ВАЗ 2109». Травмы в этой аварии получил 10-летний пассажир «Ниссана», у него - ушиб головы.

В Киржачском районе автомобиль «Шевроле-Авео» съехал в кювет и врезался в дерево. Были госпитализированы трое человек, среди которых 14-летний подросток.

А на трассе М-7 «Волга» столкнулись грузовик и «Рено–Флюринс». В больницу был доставлен 4-летний ребенок, пассажир иномарки.

Автор: Владимирская служба новостей