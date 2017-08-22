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Новости
22.08.2017 10:40

В ДТП пострадали трое детей
Сразу несколько детей пострадали накануне в ДТП. Так, в городе Владимир произошло столкновение сразу шести автомобилей: грузовая «Татра», «Ниссан», «Лифан», «ВАЗ 2110», «Хендай» и «ВАЗ 2109». Травмы в этой аварии получил 10-летний пассажир «Ниссана», у него - ушиб головы. 
В Киржачском районе автомобиль «Шевроле-Авео» съехал в кювет и врезался в дерево. Были госпитализированы трое человек, среди которых 14-летний подросток. 
А на трассе М-7 «Волга» столкнулись грузовик и «Рено–Флюринс». В больницу был доставлен 4-летний ребенок, пассажир  иномарки.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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