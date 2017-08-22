Занимался продажей поддельного алкоголя

В Муроме на одном из складов сотрудники полиции нашли более 25 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции. Крепкие спиртные напитки были маркированы поддельными федеральными специальными марками. Принадлежал алкоголь местному предпринимателю, который продавал его в небольших торговых точках города и района по заниженной цене. Предварительная стоимость изъятой партии составляет около 5 миллионов рублей.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание - лишение свободы до трех лет и штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей.





Автор: Владимирская служба новостей