Школы и детсады Владимира к новому учебному году готовы!

Во Владимире завершилась приемка образовательных организаций к новому учебному году. Все детские сады и школы областного центра получили «добро» приемной комиссии.

Проверка шла в период с 24 июня по 11 августа. Прежде всего комиссия обращала внимание на состояние материально-технической базы, оснащенность образовательного процесса: это готовность учебных кабинетов, групп в дошкольных организациях, пищеблоков, столовых, спортивных залов, спортивных сооружений, земельного участка, закрепленного за образовательной организаций. Особо пристальное внимание было уделено пожарной безопасности и антитеррористической защищенности заведений.

В этом году на ремонтные работы в школах и детских садах Владимира была потрачена внушительная сумма из городского бюджета. Так, на ремонт кровель в 41-м образовательном учреждении было выделено более 26 миллионов рублей, работы по установке и обновлению ограждения были проведены в шести школах (СОШ №№ 10, 32, 35, 37, 48, лицей-интернат № 1) на общую сумму около 3,2 млн рублей. На благоустройство территорий с полным обновлением асфальтового покрытия в ДОУ №№ 5, 48, 101, 104 потрачено около 10 млн рублей. Установка (ремонт) спортивных площадок в СОШ №№ 1, 7, 9, 11, 20, 21, 29, 48, лицее-интернате № 1 потребовали затрат в размере более 6 миллионов рублей. В этом году в ДОУ №№ 1, 2, 5, 16, 65, 70, 87, 106 появились новые прогулочные веранды. На эти работы было потрачено около 2,2 млн рублей. И еще 10 миллионов было выделено на аварийные работы и закупку технологического оборудования.

Под особым надзором в этом году - средняя школа № 19, где ведется капитальный ремонт здания. Работы производятся как внутри, так и снаружи — ремонтируется кровля, обновляется фасад. Всего на ремонтные работы администрация города выделила 8 миллионов рублей.

Автор: Владимирская служба новостей