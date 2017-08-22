На что готовы владимирцы ради высокой зарплаты?

Исследовательский центр портала Зарплата.ру выяснил, на что согласны владимирские работники ради высокого дохода. По данным опроса, чаще всего владимирцы готовы сменить сферу деятельности (66%), переехать в другой город (51%), отказаться от отпуска (34%) и работать на нелюбимой работе (32%). Сменить страну проживания в погоне за большими деньгами готовы треть горожан, еще четверть согласны работать без выходных. Каждый десятый готов свести к минимуму общение с семьей.

10% владимирцев признались, что ради зарплаты готовы «подсидеть» коллегу или начальника, 8% - брать откаты, 6% - вступить в интимные отношения с нужным человеком, 5% - обманывать людей.

На вопрос, что уже приходилось делать ради зарплаты, владимирцы ответили: «работать в антисанитарных условиях», «подсиживать коллег», «работать без выходных», «работать за троих», «переехать в другой город».

Автор: Владимирская служба новостей