В Юрьев-Польском районе в домашнем пруду утонул 2-летний ребенок

В Юрьев-Польском районе в домашнем пруду утонул 2-летний ребенок. Трагедия произошла в минувшую субботу. По данным следствия, 19 августа семья находилась на даче. Когда взрослые занимались уборкой картофеля, малыш в это время играл на приусадебном участке. В какой-то момент он подошел к декоративному пруду и упал в воду. Когда малыша вытащили, он еще подавал признаки жизни. Родители отвезли его в больницу, где он и скончался.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей