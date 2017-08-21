« назад
21.08.2017 15:47
В Юрьев-Польском районе в домашнем пруду утонул 2-летний ребенок
В Юрьев-Польском районе в домашнем пруду утонул 2-летний ребенок. Трагедия произошла в минувшую субботу. По данным следствия, 19 августа семья находилась на даче. Когда взрослые занимались уборкой картофеля, малыш в это время играл на приусадебном участке. В какой-то момент он подошел к декоративному пруду и упал в воду. Когда малыша вытащили, он еще подавал признаки жизни. Родители отвезли его в больницу, где он и скончался.
Расследование уголовного дела продолжается.
Автор: Владимирская служба новостей