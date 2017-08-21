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Новости
21.08.2017 15:47

В Юрьев-Польском районе в домашнем пруду утонул 2-летний ребенок
В Юрьев-Польском районе в домашнем пруду утонул 2-летний ребенок. Трагедия произошла в минувшую субботу. По данным следствия, 19 августа семья находилась на даче. Когда взрослые занимались уборкой картофеля, малыш в это время играл на приусадебном участке. В какой-то момент он подошел к декоративному пруду и упал в воду. Когда малыша вытащили, он еще подавал признаки жизни. Родители отвезли его в больницу, где он и скончался. 
Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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