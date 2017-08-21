«Территория смыслов на Клязьме» завершила свою работу

В Камешковском районе завершил свою работу Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме». За время работы его посетили более 7 тысяч молодых специалистов из всех регионов страны, которые приняли участие в семи тематических сменах: «Молодёжные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ»; «Молодые специалисты в сфере ИТ и смежных отраслей»; «Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса»; «Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов»; «Молодые парламентарии и политические лидеры»; «Молодые политологи и социологи», а также «Молодые специалисты транспортной отрасли».

На протяжении форума на площадке работал Всероссийской конкурс молодёжных проектов. Всего на конкурс было подано 1241 заявка, 141 из которых получила одобрение. Общая сумма выданных сертификатов с рекомендациями на получение грантов в рамках форума составила 21 млн. рублей.

Среди победителей - жители Владимирской области. Так, участник 2-й смены «Территории смыслов» Михаил Ларькин получил грант в размере 200 тыс. руб. за проект «КиберФест», направленный на развитие киберспорта среди детей и молодёжи во Владимирской области как официального вида спорта. На 3-й смене молодых предпринимателей гранты по 100 тыс. руб. получили двое владимирцев: Карина Цурупа – за проект «Эко-мастерская» для детей с ограниченными возможностями, и Анастасия Лобкова – за проект «Фин Просвет», направленный на повышение финансовой грамотности старших школьников. В число победителей конкурса по итогам 5-й смены молодых политиков вошла Полина Касаткина. За проект Молодежного парламентского Саммита «Политический рубеж» она получила грант в размере 200 тыс. руб. На 6-й смене молодых политологов и социологов победили 2 владимирских проекта: Людмила Александрова выиграла грант в размере 200 тыс. руб. за проект по повышению электоральной активности молодежи Владимирской области «33 аргумента», а Арина Карасева – 100 тыс. руб. за образовательный социальный проект «Летняя школа», направленный на популяризацию школьного образования среди учащихся города Гусь-Хрустальный Владимирской области. По итогам транспортной смены ковровчанин Илья Юркевич стал обладателем гранта в 200 тысяч рублей на реализацию проекта «Разработка универсального конструктора беспилотных транспортных систем», а Дмитрий Наумов из Коврова удостоен гранта в 100 тысяч рублей для разработки модуля беспилотного управления транспортом.

Гостями «Территории смыслов на Клязьме» 2017 года стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех думских фракций, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр транспорта РФ Максим Соколов, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки и другие представители власти, бизнеса и профильных экспертных сообществ.

Автор: Владимирская служба новостей