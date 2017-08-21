Завод «Электрокабель» направил 9 миллионов на строительство школы в Кольчугино

Завод «Электрокабель» направил 9 миллионов рублей на строительство современной школы в Кольчугино.

Новое здание, рассчитанное на 550 детей, расположится в первом микрорайоне. Его планируют сдать к началу следующего учебного года.

По словам представителей администрации, муниципалитет нуждается в новой школе. Большинство существующих образовательных учреждений было построено в 50-60 годы прошлого века. Порядка 30% кольчугинских детей (1,5 тысячи человек) сегодня вынуждены учиться во вторую смену. Строительство современной школы позволит разгрузить другие заведения и создать комфортные условия обучения.





«Школа строится в рамках федеральной программы. Основная часть средств будет перечислена из регионального и районного бюджетов. Мы рады тому, что завод «Электрокабель» не остался в стороне. На сегодняшний день это единственное промышленное предприятие в городе и районе, которое вкладывает значительные финансовые средства в социальные проекты» , - отметила глава города Кольчугино Елена Савинова.





Подарком горожанам от «Электрокабеля» стала также новая трибуна на 128 мест, установленная на стадионе «Металлург». Старые кирпичные трибуны давно разрушились и были демонтированы. Болельщикам приходилось мастерить скамейки из подручных материалов. «Два года назад мы практически потеряли своего зрителя. Сейчас он возвращается на стадион. На последних футбольных матчах трибуна была набита битком. Вообще, «Электрокабель» регулярно нам помогает: приобретает спортивный инвентарь, форму для спортсменов», - рассказал директор МБУ «Кольчугспорт» Константин Кобишев.

Стоит добавить, что в прошлом году завод выделил около 9 миллионов рублей на асфальтирование больничного городка. Кроме того, предприятие профинансировало установку пластиковых окон в двух детских садах и сооружение велосипедных парковок у зданий Детской школы искусств и Дворца спорта. При поддержке «Электрокабеля» прошел второй театральный фестиваль «Чугиноколь», ставший своего рода визитной карточкой Кольчугино.





«В ближайшее время мы смонтируем во дворах несколько детских площадок и теннисных столов. Плюсом к тем, что установили прошлым летом. И это далеко не последний проект. «Электрокабель» как социально ответственное предприятие помогал и будет помогать городу», - подчеркнул директор АО «ЭКЗ» Владимир Иванов.

















Автор: Владимирская служба новостей