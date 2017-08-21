Специалисты «Владимирэнерго» взыскали с должников более 107 миллионов

С начала года специалисты «Владимирэнерго» взыскали с должников более 107 миллионов рублей. Этому способствовали меры, принимаемые филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для укрепления финансовой дисциплины. Наиболее действенными остаются претензионно-исковая работа, последующие исполнительные мероприятия, проводимые совместно с Федеральной службой судебных приставов и кредитно-финансовыми учреждениями, а также подача заявлений о привлечении должников к ответственности по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Напомним, согласно российскому законодательству, организациям-неплательщикам может грозить полное прекращение или ограничение электроснабжения, а их руководству - дисквалификация и даже уголовное преследование. Подобные жесткие меры полностью оправданы: недополучение средств наносит ощутимый финансовый урон сетевой компании, тормозит ремонтную программу, реконструкцию электросетей, что в свою очередь напрямую влияет на надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.

Автор: Владимирская служба новостей