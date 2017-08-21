В этом году во Владимирской области будет построено 5 ФАПов

В этом году во Владимирской области будет построено 5 фельдшерско-акушерских пунктов. Новые модульные ФАПы появятся в деревнях Ельцы и Новоселово Киржачского района, в деревнях Лобково и Легково Александровского района и в деревне Дмитриево Ковровского района. На эти цели из областного бюджета направлено 72 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Объекты будут оснащены всем необходимым оборудованием – автоматическим дефибриллятором, портативным электрокардиографом, тонометром, анализатором уровней сахара и холестерина в крови, фонендоскопом, холодильником для медикаментов, укладкой для оказания медпомощи при остром коронарном синдроме и инсульте и другой медицинской техникой.

Проекты ФАПов предусматривают пандусы, тревожные кнопки и санузлы, оснащенные специальными приспособлениями для маломобильных групп пациентов.

Работа по строительству фельдшерско-акушерских пунктов продолжится и в ближайшей перспективе. В 2018-2020 годах планируется построить еще 13 ФАПов.

Кроме того, в 2018 году капитальный ремонт затронет 11 фельдшерско-акушерских пунктов, а к 2025 году запланировано отремонтировать 148 объектов сельского здравоохранения.

Автор: Владимирская служба новостей