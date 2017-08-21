В ДТП погибли четверо человек

Смертельное ДТП произошло накануне вечером в Суздальском районе. По данным пресс-службы регионального Управления МВД, на трассе «Владимир-Юрьев-Польский» столкнулись две машины: «ВАЗ-2110» и «Мерседес-Паджеро». В результате аварии четверо человек, находившиеся в автомобиле «ВАЗ», скончались на месте происшествия. Травмы получили еще трое человек, которые были в «Мерседесе».

По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель «ВАЗа», который выехал на полосу встречного движения. Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Автор: Владимирская служба новостей