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Новости
21.08.2017 09:35

В ДТП погибли четверо человек
Смертельное ДТП произошло накануне вечером в Суздальском районе. По данным пресс-службы регионального Управления МВД, на трассе «Владимир-Юрьев-Польский» столкнулись две машины: «ВАЗ-2110» и «Мерседес-Паджеро». В результате аварии четверо человек, находившиеся в автомобиле «ВАЗ», скончались на месте происшествия. Травмы получили еще трое человек, которые были в «Мерседесе». 
По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель «ВАЗа», который выехал на полосу встречного движения. Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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