Андрей Шохин представил министру транспорта Лыбедскую магистраль

Глава администрации Владимира Андрей Шохин представил министру транспорта Российской Федерации Максиму Соколову завершающий этап строительства Лыбедской магистрали.

В своем выступлении сити-менеджер отметил, что предстоящий ввод магистрали, огибающей историческую часть города, решает сразу несколько важных задач. С одной стороны, это улучшение экологической обстановки в историческом центре, создание условий для комплексной реконструкции исторического ядра и упорядочение хаотичной застройки в долине бывшей реки Лыбедь. С другой - улучшение транспортного обслуживания города за счет включения Октябрьского проспекта в систему магистральных улиц и создание дополнительной дорожной связи по направлению Запад-Восток и прямой связи Север-Юг. По расчетам проектировщиков, интенсивность движения транспорта по Лыбедской магистрали достигнет почти 28 тысяч автомобилей в сутки, что существенно разгрузит улицу Большую Московскую и позволит продолжить развитие пешеходных ареалов в границах городского исторического ядра.

Общая протяженность магистрали от Садовой площади до площади Фрунзе составляет почти 4,5 км. В рамках магистрали был реконструирован и расширен путепровод на Октябрьском проспекте, созданы современные дорожные развязки на пересечении магистрали с Октябрьским проспектом, Ерофеевским спуском и площадью Фрунзе. Немаловажно, что в рамках строительства удалось расселить 106 семей, большинство из которых проживали в старом жилом фонде, лишенном современной коммунальной инфраструктуры.

Максим Соколов впечатлен масштабом работ и пожелал успешного ввода в эксплуатацию столь важного для столицы Владимирской области объекта.

Автор: Владимирская служба новостей