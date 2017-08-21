"Горячая" линия в преддверии Дня знаний

В преддверии Дня знаний с сегодняшнего дня начинает работу горячая линия по качеству детских товаров и школьных принадлежностей.

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора будут отвечать на все интересующие вопросы с 21 августа по 4 сентября по телефонам: 45-10-70 или 8-800-200-05-45., с 10-12 ч. и с 13-16 ч.

По итогам прошлых лет, чаще всего родителей интересуют требования, которые предъявляются к качественным характеристикам одежды, обуви, школьных ранцев, учебников и канцелярских товаров.

Также часть вопросов затрагивает тему организации режима дня детей, в частности, как правильно «переключить» ребенка на учебный процесс после каникул.









Автор: Владимирская служба новостей