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Новости
21.08.2017 08:49

"Горячая" линия в преддверии Дня знаний
В преддверии Дня знаний с сегодняшнего дня начинает работу горячая линия по качеству детских товаров и школьных принадлежностей.
Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора будут отвечать на все интересующие вопросы с 21 августа по 4 сентября по телефонам: 45-10-70 или 8-800-200-05-45., с 10-12 ч. и с 13-16 ч.
По итогам прошлых лет, чаще всего родителей интересуют требования, которые предъявляются к качественным характеристикам одежды, обуви, школьных ранцев, учебников и канцелярских товаров.
Также часть вопросов затрагивает тему организации режима дня детей, в частности, как правильно «переключить» ребенка на учебный процесс после каникул. 



Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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