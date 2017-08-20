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20.08.2017 14:45
В день города во Владимире состоится «Парад колясок»
В день города во Владимире состоится «Парад колясок». Его тема - «Мультфильмы». К участию приглашаются семьи с детьми до 5 лет. Для этого нужно оформить коляску, велосипед или слингообраз в стиле мультипликационного героя. Подать заявку нужно до 23 августа в управление по делам молодежи по адресу: 600009, г.Владимир, ул. Михайловская, д. 24, каб.3, телефон (4922) 33-42-57, либо на электронную почту: rodina@sledizanami.ru.
Дефиле колясок состоится 26 августа. Парад проследует от Золотых ворот до Соборной площади.
Автор: Владимирская служба новостей