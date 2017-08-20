6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
20.08.2017 14:20

В Александровском районе перед судом предстанут мошенницы
В Александровском районе перед судом предстанут мошенницы. По данным следствия, две женщины подошли на улице к девушке и сообщили, что на нее наложена порча. Для снятия «заклятия» она отдала аферисткам золотое кольцо. Те, в свою очередь, сказали, что свое кольцо она найдет через два дня. То что ее обманули, девушка поняла спустя время и обратилась в полицию. Найти украшение удалось в одном из ломбардов. 
Вскоре были установлены личности и местонахождение мошенниц. Женщины были задержаны.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт