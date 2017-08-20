В Александровском районе перед судом предстанут мошенницы

В Александровском районе перед судом предстанут мошенницы. По данным следствия, две женщины подошли на улице к девушке и сообщили, что на нее наложена порча. Для снятия «заклятия» она отдала аферисткам золотое кольцо. Те, в свою очередь, сказали, что свое кольцо она найдет через два дня. То что ее обманули, девушка поняла спустя время и обратилась в полицию. Найти украшение удалось в одном из ломбардов.

Вскоре были установлены личности и местонахождение мошенниц. Женщины были задержаны.

Автор: Владимирская служба новостей