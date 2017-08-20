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Новости
20.08.2017 14:01

Смертельное ДТП в Коврове
Смертельное ДТП произошло накануне в Коврове. По данным местных СМИ, мотоциклист на повороте не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору ЛЭП. В результате 20-летний пассажир погиб на месте происшествия, а сам водитель был доставлен в больницу, где позже тоже скончался. Известно, что прав погибший не имел. 
Еще одно ДТП с участием мотоцикла произошло во Владимире. По словам очевидцев, молодой человек врезался в машину. С травмами разной степени тяжести он был доставлен в больницу. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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