Смертельное ДТП в Коврове

Смертельное ДТП произошло накануне в Коврове. По данным местных СМИ, мотоциклист на повороте не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору ЛЭП. В результате 20-летний пассажир погиб на месте происшествия, а сам водитель был доставлен в больницу, где позже тоже скончался. Известно, что прав погибший не имел.

Еще одно ДТП с участием мотоцикла произошло во Владимире. По словам очевидцев, молодой человек врезался в машину. С травмами разной степени тяжести он был доставлен в больницу.

Автор: Владимирская служба новостей