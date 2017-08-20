Вынесен приговор бывшему сотруднику УФСИН

Вынесен приговор бывшему сотруднику УФСИН. Дмитрий Скрячев осужден за мошенничество.

По данным следствия, в сентябре 2016 года в ходе телефонного разговора с сестрой осужденного мужчина предложил создать в колонии благоприятные условия для отбывания наказания ее брату и скорейшего убытия в иное исправительное учреждение. За это сотрудник колонии запросил 50 тыс. рублей.

Деньги Скрячев мужчина получил, а вот указанные незаконные действия осуществлять не стал.

По аналогичной схеме в ноябре 2016 года он получил 13 тыс. рублей от знакомого другого осужденного.

В октябре 2016 года в ходе телефонного разговора со знакомым еще одного осужденного, Скрячев попытался таким же образом получить от него 80 тыс. рублей. Однако мужчина сообщил о состоявшемся разговоре в органы УФСБ России по Владимирской области.

Умышленные незаконные действия Скрячева не были доведены им до конца по независящим от него обстоятельствам. Сотрудники правоохранительных органов, задержали начальника участка колонии-поселения № 3 с поличным в момент передачи ему денежных средств.

Суд назначил мужчине наказание в штрафа в размере 480 тысяч рублей.

Автор: Владимирская служба новостей