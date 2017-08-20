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Новости
20.08.2017 13:50

Вынесен приговор бывшему сотруднику УФСИН
Вынесен приговор бывшему сотруднику УФСИН. Дмитрий Скрячев осужден за мошенничество. 
По данным следствия, в сентябре 2016 года в ходе телефонного разговора с сестрой осужденного мужчина предложил создать в колонии благоприятные условия для отбывания наказания ее брату и скорейшего убытия в иное исправительное учреждение. За это сотрудник колонии запросил 50 тыс.  рублей.
Деньги Скрячев мужчина получил, а вот указанные незаконные действия осуществлять не стал. 
По аналогичной схеме в ноябре 2016 года он получил 13 тыс. рублей от знакомого другого осужденного.
В октябре 2016 года в ходе телефонного разговора со знакомым еще одного осужденного, Скрячев  попытался  таким же образом получить от него 80 тыс. рублей. Однако мужчина сообщил о состоявшемся  разговоре в органы УФСБ России по Владимирской области.
Умышленные незаконные действия Скрячева не были доведены им  до конца по независящим от него обстоятельствам. Сотрудники правоохранительных органов, задержали начальника участка колонии-поселения № 3  с поличным в момент передачи ему денежных средств.
Суд назначил мужчине наказание в штрафа в размере 480 тысяч рублей. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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