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Новости
18.08.2017 12:08

Во Владимире прошло Первенство области по бильярдному спорту
Во Владимире прошло Первенство области по бильярдному спорту "Свободная пирамида". В нем приняли участие юниоры и юниорки до 18 лет. По результатам соревнований среди юниоров третье место завоевали Кирилл Мельников и Егор Буслаев, "серебро" у Вадима Кистанова, а победителем стал Антон Виноградов. Среди юниорок на третьем месте - Зоя Ермакова и Надежда Минчева, второе место завоевала Карина Невзорова, а победительницей стала Анастасия Кабанова. Призеры регионального первенства отправятся на Командное первенство России по бильярдному спорту, которое пройдет в Воронеже. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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