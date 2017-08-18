Во Владимире прошло Первенство области по бильярдному спорту

Во Владимире прошло Первенство области по бильярдному спорту "Свободная пирамида". В нем приняли участие юниоры и юниорки до 18 лет. По результатам соревнований среди юниоров третье место завоевали Кирилл Мельников и Егор Буслаев, "серебро" у Вадима Кистанова, а победителем стал Антон Виноградов. Среди юниорок на третьем месте - Зоя Ермакова и Надежда Минчева, второе место завоевала Карина Невзорова, а победительницей стала Анастасия Кабанова. Призеры регионального первенства отправятся на Командное первенство России по бильярдному спорту, которое пройдет в Воронеже.

Автор: Владимирская служба новостей