Две трети владимирцев лгут на собеседовании

Сайт Зарплата.ру опросил жителей областного центра, чтобы узнать, сталкивались ли они с обманом при поиске работы, и как часто сами лгут на собеседованиях. Выяснилось, что 57% опрошенных хотя бы раз сталкивались с обманом со стороны работодателя на собеседовании. Каждый третий опрошенный пожаловался на несоблюдение работодателем условий труда, а треть заявили, что фактическая зарплата оказалась ниже заявленной. Половина владимирцев выполняли работу, не оговоренную на собеседовании, а каждого пятого опрошенного так официально и не трудоустроили. С другой стороны, 74 процента опрошенных признались, что именно ложь помогла им при трудоустройстве.

Автор: Владимирская служба новостей