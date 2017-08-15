На Ново-Ямском переулке во Владимире ограничили движение транспорта

Автор: Владимирская служба новостей

Во Владимире закрыто движение всех видов транспорта по Ново-Ямскому переулку в районе дома номер 4. Это связано с проведением ремонтных работ. Ограничение будет действовать до конца августа. Автобус номер 2 в период ограничения курсирует по проспекту Строителей, улицам Мира, Усти-на-Лабе и Вокзальной. Автобус пятого маршрута от остановки улица 9 января до Площади Победы ездит через Красноармейскую, проспект Строителей, улице Горького, Октябрьскому проспекту, улицам Дзержинского, Студеная Гора и проспекту Ленина, в обратном направлении пятый автобус ездит через центр к Мира и Горького.