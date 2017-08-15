Хозяева отчужденных из-за АЧС животных смогут получить компенсацию

Автор: Владимирская служба новостей

Начиная с этой недели владельцы отчужденных из-за африканской чумы свиней животных начнут получать компенсации из областного бюджета. Выплаты будут производиться на основании соответствующего постановления администрации области. Порядок получения компенсации таков: при ликвидации очагов болезни создается комиссия для отчуждения животных, процедура отчуждения оформляется актом, в котором указывается вид и вес и животного, после чего граждане могут обратиться в департамент ветеринарии с заявлением о выплате. Возмещение ущерба осуществляется по рыночной стоимости животных, сложившейся на день отчуждения.