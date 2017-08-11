Во Владимирской области реализуется «бонусная» программа капремонта

Во Владимирской области реализуется «бонусная» программа капитального ремонта. В нее был включен 41 дом, собираемость взносов в которых составила 100 и более процентов. В качестве поощрения жителей сроки капремонта этих домов были сдвинуты на более ранние.

На сегодняшний день работы выполнены уже на 26 МКД, вошедших в «бонусную» программу. В областном центре в число «счастливчиков» попало 19 домов. Так, в домах №34 по улице Усти-на-Лабе и №4 по улице Модорова отремонтировали фасады и заменили балконные плиты. А дом №24 на улице Полина Осипенко теперь радует новой скатной крышей. Первоначально её должны были возвести в 2026 года.

Автор: Владимирская служба новостей