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Новости
11.08.2017 15:16

В Коврове пройдет кулинарный семейный фестиваль
13 августа в ковровском парке имени В. Дегтярёва состоится городской фестиваль «САМБЫЕЛ», посвященный традициям здорового питания.
Фестиваль будет проходить в третий раз. В Этом году он посвящен семье, и ключевым мероприятием станет конкурс на лучшее «фирменное» (семейное) блюдо от семей участников. 
Кроме того, программой фестиваля предусмотрены кулинарный «баттл» с участием организаторов мероприятия, демонстрация возможностей ковровского общепита и мастер-классы от лучших шеф-поваров города. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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