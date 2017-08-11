В Коврове пройдет кулинарный семейный фестиваль

13 августа в ковровском парке имени В. Дегтярёва состоится городской фестиваль «САМБЫЕЛ», посвященный традициям здорового питания.

Фестиваль будет проходить в третий раз. В Этом году он посвящен семье, и ключевым мероприятием станет конкурс на лучшее «фирменное» (семейное) блюдо от семей участников.

Кроме того, программой фестиваля предусмотрены кулинарный «баттл» с участием организаторов мероприятия, демонстрация возможностей ковровского общепита и мастер-классы от лучших шеф-поваров города.

Автор: Владимирская служба новостей