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Новости
11.08.2017 15:06

«Помоги собраться в школу»
В преддверии начала нового учебного года во Владимирской области стартовала благотворительная акция «Помоги собраться в школу».
Ее цель - помочь детям из малообеспеченных, многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, подготовиться к школе, обеспечив их формой, рюкзаками и письменными принадлежностями.
Департамент социальной защиты населения администрации области приглашает к участию в акции органы местного самоуправления, коммерческие организации, волонтёров, инициативных граждан.
Перечень организаций социального обслуживания, в которые можно обращаться для участия в акции, опубликован на официальном сайте департамента.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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