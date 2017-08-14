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Новости
14.08.2017 08:21

В Экспоцентре пройдет выставка «Для всей семьи»
На этой неделе в Экспоцентре Владимира пройдет III Межрегиональная выставка-ярмарка «Для всей семьи». В ней примут участие компании из разных регионов России. Кроме владимирских предприятий будут представлены фирмы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Липецка, Иваново, Рязани, Твери и Новосибирска. Здесь можно будет приобрести текстильные изделия, предметы интерьера, мужскую, женскую и детскую одежды, обувь, игрушки, косметику и продукты питания. Кроме того, гостей ждут разнообразные мастер-классы. Выставка пройдет с 16 по 19 августа. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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