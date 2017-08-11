Бесплатные кинопоказы на открытом воздухе продолжаются

Бесплатные кинопоказы на открытом воздухе продолжаются.

Сегодня на Никитском бульваре состоится показ фильма «Матч». Это историческая драма о футбольном «матче смерти» между советскими футболистами и сборной зенитчиков Люфтваффе в оккупированном Киеве летом 1942 года. Начало в 21 час. Возможна и отмена кинопоказа в случае неблагоприятных погодных условий.

А в воскресенье владимирцы приглашаются на площадку у киноцентра «РусьКино». Зрителям покажут мультфильмы «Маша и Медведь» и «Три богатыря и Морской царь». Начало — в 20 часов.

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Автор: Владимирская служба новостей