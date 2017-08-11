Клещи не отступают

За прошедшую неделю во Владимирской области по поводу укусов клещей за медпомощью обратилось более 130 человек, среди них 33 ребенка. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, больше всего пострадавших было в городе Владимир, Вязниковском, Александровском и Гусь-Хрустальном районах. Лабораторно было исследовано более 60 клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен.

Всего же с середины марта за медицинской помощью обратилось более 2 тысяч человек.





Автор: Владимирская служба новостей