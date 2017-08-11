6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
11.08.2017 12:01

Клещи не отступают
За прошедшую неделю во Владимирской области по поводу укусов клещей за медпомощью обратилось более 130 человек, среди них 33 ребенка.  По данным регионального Управления Роспотребнадзора, больше всего пострадавших было в городе Владимир, Вязниковском, Александровском и Гусь-Хрустальном  районах. Лабораторно было исследовано более 60 клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен.
Всего же с середины марта за медицинской помощью обратилось более 2 тысяч человек.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт