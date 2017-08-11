День города завтра отмечает Суздаль. Ему исполняется 993 года. Главным событием праздника станет костюмированное театрализованное шествие по центральной улице города. Нарядная процессия начнет движение в 13.40 и проследует до Торговой площади, где в 14.00 состоится официальное открытие праздника.
С 8.00 до 14.00 для всех желающих у Торговых рядов со стороны реки Каменки будет работать «Блошиный рынок».
Ярмарку рукоделия можно посетить с 10.00 до 19.00 на Торговой площади и в ГТК «Суздаль». Выступления Детских театров моды в рамках Международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России» пройдут на Торговой площади с 10.30 до 13.00.
У памятника Алексею Лебедеву на улице Кремлёвская, с 11.00 до 14.00 состоится литературный праздник поэзии и песни «России вечная любовь».
С 13.30 на Торговой площади начнётся большая концертная программа с выступлением артистов из различных городов Владимирской области.
Показательные выступления парашютистов регионального отделения ДОСААФ по Владимирской области можно будет увидеть в 15.00 с западной стороны Торговых рядов.
С 15.30 до 17.00 на детской площадке напротив Торговой площади будет работать детская анимационная развлекательная программа «Веселый клоун».
Для молодых и энергичных в Городском саду на улице Кремлёвская с 17.30 до 21.00 будет организована эстрадная площадка «Даешь молодёжь!».
С 19.00 до 22.00 на Торговой площади состоится праздничная концертная программа «Звездный дождь».
Также в течение всего дня будут работать художественный салон в сквере у Казанской церкви, ярмарка ремесел, а также торговые ряды.
Завершится праздник красочным фейерверком в 23.00.
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