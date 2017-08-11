Суздаль отметит 993-й день рождения

День города завтра отмечает Суздаль. Ему исполняется 993 года. Главным событием праздника станет костюмированное театрализованное шествие по центральной улице города. Нарядная процессия начнет движение в 13.40 и проследует до Торговой площади, где в 14.00 состоится официальное открытие праздника.

С 8.00 до 14.00 для всех желающих у Торговых рядов со стороны реки Каменки будет работать «Блошиный рынок».

Ярмарку рукоделия можно посетить с 10.00 до 19.00 на Торговой площади и в ГТК «Суздаль». Выступления Детских театров моды в рамках Международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России» пройдут на Торговой площади с 10.30 до 13.00.

У памятника Алексею Лебедеву на улице Кремлёвская, с 11.00 до 14.00 состоится литературный праздник поэзии и песни «России вечная любовь».

С 13.30 на Торговой площади начнётся большая концертная программа с выступлением артистов из различных городов Владимирской области.

Показательные выступления парашютистов регионального отделения ДОСААФ по Владимирской области можно будет увидеть в 15.00 с западной стороны Торговых рядов.

С 15.30 до 17.00 на детской площадке напротив Торговой площади будет работать детская анимационная развлекательная программа «Веселый клоун».

Для молодых и энергичных в Городском саду на улице Кремлёвская с 17.30 до 21.00 будет организована эстрадная площадка «Даешь молодёжь!».

С 19.00 до 22.00 на Торговой площади состоится праздничная концертная программа «Звездный дождь».

Также в течение всего дня будут работать художественный салон в сквере у Казанской церкви, ярмарка ремесел, а также торговые ряды.

Завершится праздник красочным фейерверком в 23.00.

Автор: Владимирская служба новостей