Во Владимире состоится открытие Армянской церкви

В предстоящее воскресенье, 13 августа в городе Владимире состоится освящение храма Святого Григория Просветителя Армянской апостольской церкви. Святому Григорию Просветителю принадлежит первостепенная роль в принятии Арменией христианства в IV веке. Строительство храма во Владимире благословили митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий и Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II.

В торжественном мероприятии примут участие замгубернатора Владимирской области по социальной политике Михаил Колков, посол Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, президент Общероссийской общественной организации «Союз армян России» Ара Абрамян, епископ Мкртыч Прошаян.

Открытие церкви Святого Григория Просветителя послужит сближению народов, укреплению духовных, культурных связей и межконфессиональных отношений во Владимирской области.

Мероприятие состоится в 10.00 по адресу: г. Владимир, ул. Погодина, д.10.

Автор: Владимирская служба новостей