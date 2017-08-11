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Новости
11.08.2017 11:55

Во Владимире состоится открытие Армянской церкви
В предстоящее воскресенье, 13 августа в городе Владимире состоится освящение храма Святого Григория Просветителя Армянской апостольской церкви. Святому Григорию Просветителю принадлежит первостепенная роль в принятии Арменией христианства в IV веке. Строительство храма во Владимире благословили митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий и Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II.
В торжественном мероприятии примут участие замгубернатора Владимирской области по социальной политике Михаил Колков, посол Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, президент Общероссийской общественной организации «Союз армян России» Ара Абрамян, епископ Мкртыч Прошаян.
Открытие церкви Святого Григория Просветителя послужит сближению народов, укреплению духовных, культурных связей и межконфессиональных отношений во Владимирской области.
Мероприятие состоится в 10.00 по адресу: г. Владимир, ул. Погодина, д.10.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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