В регионе открыта «Горячая линия» по борьбе с африканской чумой свиней

По поручению Губернатора Светланы Орловой в регионе открыта «Горячая линия» по борьбе с африканской чумой свиней. Обо всех случаях заражения или внезапного падежа животных, а также об обнаружении трупов свиней и диких кабанов можно сообщить по телефонам 53-22-76 или 33-54-02, код Владимира 8 (4922).

Кроме того, на сайте департамента сельского хозяйства и продовольствия создана страничка с актуальной информацией о ситуации с АЧС в районах области. Там же содержатся ссылки на нормативно-правовые акты, касающиеся африканской чумы свиней, сведения о болезни, памятки и рекомендации по предупреждению распространения АЧС среди домашних животных и диких кабанов.

Ссылка на ресурс — http://dsx.avo.ru/afrikanskaa-cuma-svinej-acs- . Перейти на него можно также, кликнув на баннер «Меры по ликвидации АЧС» на официальном сайте областной администрации avo.ru.

Напомним, на данный момент в 33 регионе выявлено 13 очагов АЧС - в Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Петушинском, Собинском, Кольчугинском, Киржачском, Суздальском и Судогодском районах.

Автор: Владимирская служба новостей