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Новости
11.08.2017 11:50

В регионе открыта «Горячая линия» по борьбе с африканской чумой свиней
По поручению Губернатора Светланы Орловой в регионе открыта «Горячая линия» по борьбе с африканской чумой свиней. Обо всех случаях заражения или внезапного падежа животных, а также об обнаружении трупов свиней и диких кабанов можно сообщить по телефонам 53-22-76 или 33-54-02, код Владимира 8 (4922). 
Кроме того, на сайте департамента сельского хозяйства и продовольствия создана страничка с актуальной информацией о ситуации с АЧС в районах области. Там же содержатся ссылки на нормативно-правовые акты, касающиеся африканской чумы свиней, сведения о болезни, памятки и рекомендации по предупреждению распространения АЧС среди домашних животных и диких кабанов. 
Ссылка на ресурс — http://dsx.avo.ru/afrikanskaa-cuma-svinej-acs-. Перейти на него можно также, кликнув на баннер «Меры по ликвидации АЧС» на официальном сайте областной администрации avo.ru.
Напомним, на данный момент в 33 регионе выявлено 13 очагов АЧС - в Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Петушинском, Собинском, Кольчугинском, Киржачском, Суздальском и Судогодском районах.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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