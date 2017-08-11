Владимирская область отметит День физкультурника

Завтра во Владимирской области пройдет целый ряд мероприятий, приуроченных ко Всероссийскому Дню физкультурника.

Так, в Вязниках на стадионе «Текстильщик» состоится XIII Спартакиада Вязниковского района, которая включит в себя соревнования по мини-футболу, волейболу, стритболу, гиревому спорту и армрестлингу.

В Гороховце запланировано проведение межрегионального молодёжного фестиваля «Гороховецкая рыбалка». Он стартует в 8 утра на реке Клязьма. А часом позже всех желающих готов принять стадион на улице Комсомольской - на фитнес-час. Там же по окончании первой части программы будут организованы командные спортивные эстафеты «Спортландия» и настольные игры для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Обширная программа подготовлена для любителей спорта в Гусь-Хрустальном. На стадионе «Центральный» в рамках праздника наградят ведущих спортсменов и ветеранов спорта, там пройдут показательные выступления и эстафеты, состоятся открытый кубок города по футболу среди ветеранов, первенства города по греко-римской и женской борьбе, по игре в дартс и по функциональному многоборью. На местном пляже гусевчане и гости Гусь-Хрустального смогут поболеть за участников Чемпионата и первенства города по пляжному волейболу, а на городском озере пройдут Чемпионат города по плаванию на открытой воде и парусная регата.

Также в Гусь-Хрустальном в этот день состоятся соревнования по домино, шахматам, городкам, стритболу, теннису, мини-футболу среди дворовых команд и Чемпионат по футболу между ФК «Грань» и «Торпедо СШОР».

В Камешковском районе пройдет спортивный праздник «Мы выбираем спорт». В программе - показательные выступления спортивных и художественных коллективов района, соревнования по пляжному волейболу, футболу, городкам, а также эстафеты и веселые старты для самых маленьких.

Культурно-спортивная программа ко Дню физкультурника в Коврове будет называться «Вело-Бум». В свою очередь, спортивный праздник в Киржаче украсят показательные выступления по каратэ, тяжелой атлетике и боксу. Там также запланированы соревнования по легкоатлетическому многоборью, по настольному теннису и по пляжному волейболу. Одной из «изюминок» мероприятия станет детский Турнир по футболу на Кубок администрации г. Киржач.

А в Кольчугинском районе состоится Cпортивно-оздоровительный фестиваль для молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «Познай себя сам» с участием команд из Юрьев-Польского, Александрова, Кольчугино.

Спортивно-праздничные мероприятия состоятся также в Судогде и в Юрьев-Польском.

Автор: Владимирская служба новостей