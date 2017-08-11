Врачи-пульмонологи ОКБ внедрили новые методы лечения

Владимирские врачи-пульмонологи повысили эффективность лечения пациентов с дыхательной недостаточностью с помощью неинвазивной вентиляции легких и терапии моноклональными антителами. Кроме того, в этом году в Областной клинической больнице создан региональный регистр таких пациентов.

Неинвазивная вентиляция легких - это более современный и безопасный метод, минимизирующий развитие воспалительного процесса в дыхательных путях.

С помощью аппаратов из организма выводится углекислый газ, при этом пациент получает кислород именно в той дозе, которая ему необходима. В результате газовый состав крови и дыхание нормализуются, а самочувствие значительно улучшается.

Как сообщил заведующий пульмонологическим отделением Областной клинической больницы Михаил Смирнов, неинвазивная вентиляция легких позволяет вернуть к жизни пациентов с такими тяжелыми патологиями, как хроническая обструктивная болезнь легких, нейромышечная дистрофия, фиброз легких и другие болезни органов дыхания.

В текущем году в отделении пульмонологии ОКБ была смонтирована медицинская кислородная разводка, что дало дополнительные возможности врачам в лечении дыхательной недостаточности. Для удобства пациентов и медицинского персонала кислород подведен к каждому месту госпитализации.

Помимо прочего, в пульмонологическом отделении активно внедряется терапия моноклональными антителами. Это высокоэффективный метод лечения, который позволяет бороться даже с самыми тяжелыми формами бронхиальной астмы и другими патологиями.

Следует отметить, что по лечению заболеваний легких пульмонологи ОКБ находятся на ведущих позициях в Центральном федеральном округе. Этого результата удалось достичь за счет тесного сотрудничества с ведущими федеральными клиниками и участия в образовательных программах Российского респираторного общества.

Очередной вехой развития пульмонологической службы стало создание в этом году регионального регистра пациентов с идиопатическим легочным фиброзом в составе национального регистра. Он призван помочь повысить эффективность лечения и диагностики заболевания, которое в запущенном виде может привести к легочной недостаточности. Теперь владимирские специалисты смогут систематизировать и обрабатывать данные о пациенте на каждом этапе его наблюдения.

Кроме того, электронная система позволит проводить бесплатные дистанционные консультации пациентов ведущими отечественными специалистами прямо на месте, без выездов в другие города.

Автор: Владимирская служба новостей