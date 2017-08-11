Владимирские школы готовят к новому учебному году

Во Владимире завершается приемка образовательных организаций к новому учебному году. Детские сады уже прошли проверку. А буквально через несколько дней все школы города смогут рапортовать о готовности к 1 сентября. Комиссия проверяет состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса: это готовность учебных кабинетов, пищеблока, столовой, спортивных залов, спортивных сооружений, земельного участка, закрепленного за образовательной организаций. И особое внимание уделяется пожарной безопасности и антитеррористической защищенности школ.

Накануне акты о приемке были подписаны в нескольких общеобразовательных учреждениях, в том числе в школе № 37. На ремонтные работы здесь было потрачено более двух миллионов рублей. За летний период полностью отремонтирована кровля, установлено ограждение на прилегающей территории, капитально отремонтированы два санузла, заменено плиточное покрытие 1-го этажа, проведен косметический ремонт в учебных кабинетах.

Отметим, в этом году администрация города выделила 37 миллионов рублей на ремонт кровель в 41-м образовательном учреждении, в том числе — в 19-ти владимирских школах. Кроме того, управление образования контролирует работы в средней школе № 19, где полным ходом идет капитальный ремонт.





Автор: Владимирская служба новостей