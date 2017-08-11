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11.08.2017 10:07
Во Владимире задержаны «автомобильные» воры
Во Владимире задержаны «автомобильные» воры. Ими оказались двое 22-летних местных жителей. По данным регионального Управления МВД, в июне и июле текущего года молодые люди похищали имущество из легковых и грузовых автомобилей. Интерес для преступников представляли магнитолы, аккумуляторы, сабвуферы, аудиоколонки. Общая сумма ущерба превысила 300 000 рублей. Известно как минимум о 17 кражах.
На допросе мужчины признались, что преступления планировали заранее, а похищенное сдавали в пункты скупки. Вырученные деньги они тратили на личные нужды.
В настоящее время проводится проверка подозреваемых на причастность к совершению других аналогичных эпизодов преступной деятельности.
Автор: Владимирская служба новостей