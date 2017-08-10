Замгубернатора по сельскому хозяйству покидает свой пост

Замгубернатора по сельскому хозяйству Роман Русанов покидает свой пост. Как сообщают официальные источники в областной администрации, причина увольнения – резкое ухудшение состояния здоровья чиновника. Последний месяц он находился на больничном и даже некоторое время пребывал в одной из московских клиник.

Напомним, Роман Русанов был назначен на должность в марте 2015 года. До этого он был депутатом в Законодательном Собрании области.

Кто займет пост зама пока не известно.

Автор: Владимирская служба новостей