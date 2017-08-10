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Новости
10.08.2017 16:45

Замгубернатора по сельскому хозяйству покидает свой пост
Замгубернатора по сельскому хозяйству Роман Русанов покидает свой пост. Как сообщают официальные источники в областной администрации, причина увольнения – резкое ухудшение состояния здоровья чиновника. Последний месяц он находился на больничном и даже некоторое время пребывал в одной из московских клиник. 
Напомним, Роман Русанов был назначен на должность в марте 2015 года. До этого он был депутатом в Законодательном Собрании области.
Кто займет пост зама пока не известно. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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