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Новости
10.08.2017 16:38

Несостоявшемуся похитителю вынесен приговор
Несостоявшемуся похитителю вынесен приговор. Напомним, осенью 2015 года  уроженец Гусь-Хрустального района решил похитить одного из глав муниципального образования и требовать за него выкуп. Таким способом мужчина хотел «заработать» около 10 миллионов рублей. В качестве  «жертвы» он выбрал Сергея Сахарова. Для воплощения задуманного мужчина арендовал гараж в микрорайоне Владимира, привез в помещение строительные инструменты и ножи для угроз, а затем и убийства. Помочь в похищении он попросил знакомых. 
О планируемом преступлении узнали правоохранители. И 25 марта 2016 года обвиняемый был задержан. 
На допросе молодой человек признался, что хотел получить крупную сумму денег и уехать за границу.
Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого  режима, с ограничением свободы на 1 год.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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