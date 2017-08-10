Несостоявшемуся похитителю вынесен приговор

Несостоявшемуся похитителю вынесен приговор. Напомним, осенью 2015 года уроженец Гусь-Хрустального района решил похитить одного из глав муниципального образования и требовать за него выкуп. Таким способом мужчина хотел «заработать» около 10 миллионов рублей. В качестве «жертвы» он выбрал Сергея Сахарова. Для воплощения задуманного мужчина арендовал гараж в микрорайоне Владимира, привез в помещение строительные инструменты и ножи для угроз, а затем и убийства. Помочь в похищении он попросил знакомых.

О планируемом преступлении узнали правоохранители. И 25 марта 2016 года обвиняемый был задержан.

На допросе молодой человек признался, что хотел получить крупную сумму денег и уехать за границу.

Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.

Автор: Владимирская служба новостей