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Новости
10.08.2017 15:56

Сняла порчу за 200 тысяч рублей
В Селивановском районе возбуждено уголовное дело в отношении мошенницы. По данным следствия, в апреле этого года женщина подошла на улице к пенсионерке и сообщила, что у той большие проблемы со здоровьем. И виной всему - порча, которую необходимо «снять». За избавление от «власти злых сил» бабушка за месяц отдала в среднем 200 тысяч рублей. Когда деньги закончились, она обратилась к родственникам, а те, в свою очередь, - в полицию. 
Вскоре мошенницу задержали. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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