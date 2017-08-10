Сняла порчу за 200 тысяч рублей

В Селивановском районе возбуждено уголовное дело в отношении мошенницы. По данным следствия, в апреле этого года женщина подошла на улице к пенсионерке и сообщила, что у той большие проблемы со здоровьем. И виной всему - порча, которую необходимо «снять». За избавление от «власти злых сил» бабушка за месяц отдала в среднем 200 тысяч рублей. Когда деньги закончились, она обратилась к родственникам, а те, в свою очередь, - в полицию.

Вскоре мошенницу задержали. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей