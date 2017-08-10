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Новости
10.08.2017 15:42

Виталий Лонский назначен советником Губернатора области
Губернатор Светлана Орлова подписала распоряжение о назначении Виталия Лонского, до недавнего времени занимавшего должность председателя комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению администрации 33-го региона, советником Губернатора области на общественных началах.
Виталий Лонский родился в Казахской ССР. Трудовую деятельность начал одновременно с началом учёбы в вузе. По окончании института до 1992 года работал на ряде машиностроительных предприятий Казахской ССР в должности мастера цеха, инженера-конструктора, заместителя секретаря заводского комитета ВЛКСМ, мастера слесарно-сборочных работ, инженера-технолога, заместителя главного инженера, технического директора завода. С 1992 года перешёл на административную работу в органы государственной власти Казахской ССР. С 1998 по 2017 гг. Виталий Лонский работал в администрации Владимирской области - сначала в управлении промышленности, затем руководил комитетом по промышленной политике и науке областной администрации, завершил государственную службу в должности председателя комитета по промышленной политике.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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